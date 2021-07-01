Кулеба вважає, що Путін в інциденті з есмінцем Defender хотів показати свою силу: "жахнемо, якщо захочемо", і зіграти на підвищення ставок

Україна попередила НАТО, що Росія хоче встановити контроль у Чорному морі і грає на підвищення ставок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LIGA.net повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, відповідаючи на запитання, навіщо РФ влаштувала провокацію проти корабля НАТО - британського есмінця Defender.

"Це спроба Росії показати свою силу і зіграти на підвищення ставок", - вважає міністр. За його словами, заява про обстріл військового корабля - це майже акт агресії. Але британці відреагували красиво і елегантно, зігравши на зниження ставок.

Кулеба каже, що інцидент у Чорному морі - це не одиничний епізод. Путін хотів показати дві речі, впевнений він: "Перша – ми жахнемо, якщо захочемо. І друга – створити оцю ситуацію, в якій інша сторона вимушена або піднімати ставки, а це вигідно Росії, або демонструвати, що вона не настільки жорстка та рішуча, як Москва".

Будь-яке загострення, до якого вдається Росія, вкладається в цю логіку, пояснює він.

На запитання, чому Альянс досі не сформував стратегію поведінки в чорноморському регіоні, Кулеба відповів: "Ми вже дуже прямо, буквально говоримо НАТО, що якщо в Чорному морі все залишиться як є, то Росія просто встановить контроль і посуне межі свого впливу. Розширить контроль над торговими маршрутами і буде створювати постійну небезпеку в регіоні".

За його словами, у Росії стратегічно вигідне становище в окупованому Криму. І дуже важливо, щоб "Чорне море не повторило долю Азовського".

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До повномасштабного зіткнення з НАТО в Чорному морі Росія не готова, впевнений міністр закордонних справ: "Ознак самогубства, суїцидального синдрому я в Росії не бачу. ... Вони розуміють, що в протистоянні з НАТО в цілому вони не мають шансів на успіх".

Нагадаємо, 23 червня російські військові заявили, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму. Пізніше Міноборони Великої Британії повідомило, що попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не здійснювалося. Міністр оборони Великої Британії Воллес розповів, що кораблі РФ попередили есмінець Defender, що проводять навчання в Чорному морі. За його словами, заяви росіян про обстріл - дезінформація.

Міноборони України вважає інцидент серйозним порушенням міжнародного права. Міністерство закордонних справ України наголошує, що потрібна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі.