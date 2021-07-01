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Три людини загинули, ще двох госпіталізовано внаслідок лобового зіткнення двох автомобілів на Миколаївщині. ФОТОрепортаж

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Три людини загинули, двох госпіталізовано, серед них дитина, внаслідок ДТП на трасі Н-14 "Кропивницький-Миколаїв" у Миколаївській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"30 червня о 12:31 до Служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на 211 км автодороги Н -14 "Кропивницький - Миколаїв" біля с. Костичі Інгульської сільської територіальної громади Баштанського району.

З'ясувалося, що внаслідок лобового зіткнення Mazda CX-9 та KIA Optima загинули водії обох автомобілів та пасажир першого. Також постраждав пасажир KIA Optima та дитина із Mazda CX-9", - сказано в повідомленні.

Три людини загинули, ще двох госпіталізовано внаслідок лобового зіткнення двох автомобілів на Миколаївщині 01

За допомогою гідравлічного інструменту рятувальники деблокували тіла загиблих водіїв із понівечених автомобілів та допомогли вивільнити травмованого пасажира.

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"У тяжкому стані каретою швидкої медичної допомоги чоловіка госпіталізовано до Міської лікарні швидкої медичної допомоги. До прибуття рятувальників у тяжкому стані хлопчика доставлено до обласної дитячої лікарні", - додали в ДСНС.

Три людини загинули, ще двох госпіталізовано внаслідок лобового зіткнення двох автомобілів на Миколаївщині 02
Фото: сайт ДСНС

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Дід Панас ccec527d
    Это как раз то, чем чревато большое строительство. Почему то при виде хорошей дороги у многих водителей возникает желание бросить вызов законам физики....
  • Александр Лихошва
    Не интересно общаться, даже не смешно .
    Для начала почитайте в энциклопедии почему так называется.
    Или в упрощённой форме в Википедии
    Читайте, иногда бывает интересно, и уже не захочется писать всякую глупость
  • Привет
    Почему так называется известно всем и без википедии...но это устаревшее название...
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