Три людини загинули, ще двох госпіталізовано внаслідок лобового зіткнення двох автомобілів на Миколаївщині. ФОТОрепортаж

Три людини загинули, двох госпіталізовано, серед них дитина, внаслідок ДТП на трасі Н-14 "Кропивницький-Миколаїв" у Миколаївській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"30 червня о 12:31 до Служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на 211 км автодороги Н -14 "Кропивницький - Миколаїв" біля с. Костичі Інгульської сільської територіальної громади Баштанського району.

З'ясувалося, що внаслідок лобового зіткнення Mazda CX-9 та KIA Optima загинули водії обох автомобілів та пасажир першого. Також постраждав пасажир KIA Optima та дитина із Mazda CX-9", - сказано в повідомленні.

За допомогою гідравлічного інструменту рятувальники деблокували тіла загиблих водіїв із понівечених автомобілів та допомогли вивільнити травмованого пасажира.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Внаслідок ДТП на Рівненщині загинуло двоє студентів-іноземців, - поліція. ФОТОрепортаж

"У тяжкому стані каретою швидкої медичної допомоги чоловіка госпіталізовано до Міської лікарні швидкої медичної допомоги. До прибуття рятувальників у тяжкому стані хлопчика доставлено до обласної дитячої лікарні", - додали в ДСНС.



Фото: сайт ДСНС