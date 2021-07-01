Три людини загинули, ще двох госпіталізовано внаслідок лобового зіткнення двох автомобілів на Миколаївщині. ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"30 червня о 12:31 до Служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на 211 км автодороги Н -14 "Кропивницький - Миколаїв" біля с. Костичі Інгульської сільської територіальної громади Баштанського району.
З'ясувалося, що внаслідок лобового зіткнення Mazda CX-9 та KIA Optima загинули водії обох автомобілів та пасажир першого. Також постраждав пасажир KIA Optima та дитина із Mazda CX-9", - сказано в повідомленні.
За допомогою гідравлічного інструменту рятувальники деблокували тіла загиблих водіїв із понівечених автомобілів та допомогли вивільнити травмованого пасажира.
"У тяжкому стані каретою швидкої медичної допомоги чоловіка госпіталізовано до Міської лікарні швидкої медичної допомоги. До прибуття рятувальників у тяжкому стані хлопчика доставлено до обласної дитячої лікарні", - додали в ДСНС.