Резніков про участь терористів у Нормандському форматі: "Ці "зайчики" там точно бути присутніми в жодному вигляді не можуть"

Україна не допустить участь представників так званих "ЛДНР" у роботі Нормандського формату.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня", про це заявив віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

"Ні, це абсолютно виключено. Ці "зайчики" там точно бути присутніми у жодному вигляді не можуть. ... На зустрічах політичних радників нормандського формату в нинішньому квадро-складі ... чотири учасники й чітко зрозуміло: посередники-модератори – представники Німеччини та Франції Ян Хеккер і Емманюель Бон, а Дмитро Козак і Андрій Єрмак – представники сторін конфлікту Росії та України відповідно", - зазначив Резніков.

За словами віцепрем'єра, Росія, звичайно, може запросити їх під приводом необхідності "поінформувати високі збори про свою позицію і бачення процесу врегулювання", але за стіл переговорів з терористами ніхто не сяде.

"Росіяни можуть хоч десять разів запросити цих персонажів як самостійних гравців, але їм навіть ніхто візи не дасть і в'їзду до країни не дозволить. Тому що вони не суб’єктні. Я можу за багато чого покритикувати наших партнерів, але запевняю вас: питання, хто є сторонами конфлікту та яка в кого суб'єктність, навіть не дискутується", - пояснив він.

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