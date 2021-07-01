Від сьогодні прожитковий мінімум в Україні зріс на 105 грн

Із 1 липня 2021 року в Україні підвищується прожитковий мінімум. Від його розміру залежать соціальні і трудові виплати, зокрема, розмір мінімальної пенсії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Відповідні норми містяться у законі про державний бюджет України на 2021 рік.

Згідно із законом, мінімум зріс на 105 грн (на 4,8%) - з 2189 грн до 2294 грн. Це перше підвищення у цьому році. Друге підвищення заплановане на 1 грудня - на 99 грн (на 4,3%) - з 2294 грн до 2393 грн.

Усього ж за рік прожитковий мінімум зросте на 9,3% (на 204 грн) при запланованій інфляції на рівні 7,3%.

Законом про держбюджет встановлено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2021 року - 2189 грн, з 1 липня - 2294 грн, з 1 грудня - 2393 грн, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

- дітей віком до 6 років: з 1 січня - 1921 грн, з 1 липня - 2013 грн, з 1 грудня - 2100 грн;

- дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 2395 грн, з 1 липня - 2510 грн, з 1 грудня - 2618 грн;

- працездатних осіб: з 1 січня - 2270 грн, з 1 липня - 2379 грн, з 1 грудня - 2481 грн;

- працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді: з 1 січня - 2102 грн;

- працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівникам інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами: з 1 січня - 2102 грн;

- працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури: з 1 січня - 1600 грн;

- осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія): з 1 січня - 1769 грн, з 1 липня - 1854 грн, з 1 грудня - 1934 грн.

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Нагадаємо, Кабінет Міністрів 27 січня схвалив законопроєкт щодо упорядкування системи розрахунків розмірів прожиткового мінімуму, соціальних виплат, грошових платежів і стягнень та плати за надання адміністративних послуг (адміністративного збору). Пропонується змінити методологію розрахунків.

Зазначимо, з 1 грудня 2020 року в Україні підвищився прожитковий мінімум до 2189 грн.