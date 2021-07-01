Зеленський привітав Трюдо з Днем Канади: наші країни об'єднують унікальні історичні зв'язки

Президент України Володимир Зеленський привітав прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо з Днем Канади.

Слова привітання Зеленський розмістив у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Щирі вітання Джастіну Трюдо і канадському народові з Днем Канади! Наші країни об'єднують унікальні історичні зв'язки, і сьогодні ми разом будуємо україно-канадське партнерство нової якості. Вдячні канадським друзям і союзникам за непохитну підтримку України!", - зазначив він.

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