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Зеленський привітав Трюдо з Днем Канади: наші країни об'єднують унікальні історичні зв'язки

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Зеленський привітав Трюдо з Днем Канади: наші країни об'єднують унікальні історичні зв'язки
Президент України Володимир Зеленський привітав прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо з Днем Канади.

Слова привітання Зеленський розмістив у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Щирі вітання Джастіну Трюдо і канадському народові з Днем Канади! Наші країни об'єднують унікальні історичні зв'язки, і сьогодні ми разом будуємо україно-канадське партнерство нової якості. Вдячні канадським друзям і союзникам за непохитну підтримку України!", - зазначив він.

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Топ коментарі

  • jklpqrs
    "Я розповім Вам про Україну своєї мрії. Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку..."
  • Solomon c5c4359c
    Вітаю дружню Канаду!
  • Дід Панас ccec527d
    Будьте осторожны с комментариями. У меня складывается такое впечатление что его советники их читают и часто используют их в своей работе. Поэтому не удивлюсь что такое поздравление таки появится.
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