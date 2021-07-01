"У НАТО тверда позиція, коли йдеться про свободу судноплавства і про те, що Крим - це Україна, а не Росія", - спецпредставник генсека Альянсу Аппатурай
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це заявив спеціальний представник генсека Альянсу з питань Південного Кавказу і Центральної Азії Джеймс Аппатурай.
Під час візиту до Грузії Аппатурай повідомив, що Велика Британія надала Північноатлантичному альянсу інформацію про інцидент у Чорному морі, і у НАТО є "повна картина події".
"У НАТО тверда позиція, коли йдеться про свободу судноплавства і про те, що Крим – це Україна, а не Росія", – заявив Аппатурай.
За його словами, Росії необхідно зрозуміти – союзники НАТО не відступлять від цього питання.
Також спецпред генсека НАТО заявив, що Росія продовжує дестабілізувати регіон і розміщувати в Криму зброю, зокрема ракетні системи, що ускладнює свободу судноплавства.
Аппатурай зазначив, що в Чорному морі представлені кораблі США, Великої Британії і Франції. Це "не завжди подобається росіянам", однак НАТО збереже своє представництво в Чорному морі для підтримки союзників і партнерів.