"У НАТО тверда позиція, коли йдеться про свободу судноплавства і про те, що Крим - це Україна, а не Росія", - спецпредставник генсека Альянсу Аппатурай

У НАТО мають намір зміцнити свою присутність у Чорному морі після інциденту з британським есмінцем HMS Defender. Там нагадали Росії, що Крим - це Україна.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це заявив спеціальний представник генсека Альянсу з питань Південного Кавказу і Центральної Азії Джеймс Аппатурай.

Під час візиту до Грузії Аппатурай повідомив, що Велика Британія надала Північноатлантичному альянсу інформацію про інцидент у Чорному морі, і у НАТО є "повна картина події".

"У НАТО тверда позиція, коли йдеться про свободу судноплавства і про те, що Крим – це Україна, а не Росія", – заявив Аппатурай.

За його словами, Росії необхідно зрозуміти – союзники НАТО не відступлять від цього питання.

Також спецпред генсека НАТО заявив, що Росія продовжує дестабілізувати регіон і розміщувати в Криму зброю, зокрема ракетні системи, що ускладнює свободу судноплавства.

Аппатурай зазначив, що в Чорному морі представлені кораблі США, Великої Британії і Франції. Це "не завжди подобається росіянам", однак НАТО збереже своє представництво в Чорному морі для підтримки союзників і партнерів.

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