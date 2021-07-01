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Кулеба про готовність РФ до повномасштабного зіткнення з НАТО: "Ознак суїцидального синдрому в Росії я не бачу"

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Кулеба про готовність РФ до повномасштабного зіткнення з НАТО: "Ознак суїцидального синдрому в Росії я не бачу"
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що у Росії немає шансів у протистоянні з НАТО.

Про це глава МЗС заявив в інтерв’ю LIGA.net, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія, безумовно, готова до збройної ескалації. Зокрема в Чорному морі. Але ознак самогубства, суїцидального синдрому я в Росії не бачу. До повномасштабного зіткнення з НАТО вони не готові за жодних обставин. Вони будуть щипати, провокувати. Однак вони розуміють, що в протистоянні з НАТО в цілому вони не мають шансів на успіх", - підкреслив Кулеба.

Крім того, міністр додав, що, якщо в Чорному морі все залишиться як є, то Росія просто встановить контроль і посуне межі свого впливу.

"Розширить контроль над торговими маршрутами і  створюватиме постійну небезпеку в регіоні", - додав Кулеба.

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Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Дід Панас ccec527d
    В Сирии у них была возможность испытать свои возможности. Я думаю они поняли что тактика "бабы еще нарожают" не конкурирует в противостоянии с высокоточным оружием, бабы так быстро не нарожают... Возможно в мин. обороны РФ сделали выводы и сейчас полным ходом идут секретные работы по сокращению сроков беременности....
  • KharkovCity
    лапти жидко обосрались против НАТО, это они только на наших безоружных моряков быковали, а тут просто позорно поджали хвосты.
  • Рщььщь Яарршуты
    ГГГГГ Нет суицыдального синдрома? Кулеба несет явную пургу.
    Две вундервафли, которые рьяно гнались за Дефендером на предельной для них скорости, немного перенапряглись и упороли себе моторные отделения. Теперь так называемый МИД РФ слезно просит у бритов оплатить ремонт. Потому НАТЕ вообче не надо никакого "противостояния". Пара-тройка таких "проходов Дефендера" - и не имеющий аналогов так называемый черноморский Флот РФ выведен из строя, например.
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