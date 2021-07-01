Кулеба про готовність РФ до повномасштабного зіткнення з НАТО: "Ознак суїцидального синдрому в Росії я не бачу"
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що у Росії немає шансів у протистоянні з НАТО.
Про це глава МЗС заявив в інтерв’ю LIGA.net, інформує Цензор.НЕТ.
"Росія, безумовно, готова до збройної ескалації. Зокрема в Чорному морі. Але ознак самогубства, суїцидального синдрому я в Росії не бачу. До повномасштабного зіткнення з НАТО вони не готові за жодних обставин. Вони будуть щипати, провокувати. Однак вони розуміють, що в протистоянні з НАТО в цілому вони не мають шансів на успіх", - підкреслив Кулеба.
Крім того, міністр додав, що, якщо в Чорному морі все залишиться як є, то Росія просто встановить контроль і посуне межі свого впливу.
"Розширить контроль над торговими маршрутами і створюватиме постійну небезпеку в регіоні", - додав Кулеба.