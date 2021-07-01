Рада змінила закон про державні закупівлі на час карантину

Верховна Рада внесла зміни в закон "Про державні закупівлі".

Про це інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема за Проєкт Закону про внесення змін до розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про державні закупівлі" (щодо унеможливлення здійснення закупівель без використання електронної системи закупівель) проголосували 355 народних депутатів.

Згідно з документом, на період карантину через коронавірус дія закону "Про державні закупівлі" не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є:

лікарські засоби,

вакцини,

медичні, імунобіологічні препарати, витратні матеріали для надання медичної допомоги хворим COVID-19,

медичні вироби для вакцинації від COVID-19,

медобладнання для закладів охорони здоров'я, які надають допомогу пацієнтам з COVID-19,

системи постачання медичних газів, необхідні для виконання заходів з протидії COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський і команда завдяки закону, що дозволяє не використовувати Prozorro, поповнять особисту та "партійну" касу щонайменше на 20 млрд грн, - Загребельська

Підкреслюється, що перелік таких лікарських засобів і порядок їх закупівлі затверджує Кабмін.

"За результатами такої закупівлі в електронній системі закупівлі замовник публікує звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, договір про закупівлю і всі додатки до нього, звіт про виконання договору про закупівлю", - йдеться в тексті документа.

У законі прописано, що під час карантину закупівля товарів (крім зазначених у переліку вище) і послуг, необхідних для виконання заходів з протидії коронавірусу, відбувається в порядку, встановленому ЗУ "Про державні закупівлі" для спрощених закупівель.