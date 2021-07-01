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Вакцина Pfizer може з'явитися в пунктах масової вакцинації, - МОЗ

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Вакцина Pfizer може з'явитися в пунктах масової вакцинації, - МОЗ
Вакцини Pfizer передбачили достатньо, і на 5 етапі можна було відкрити можливість для всіх охочих нею робити цю процедуру. Можливо, 5 етап відкриють у липні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LIGA.net заявила Марія Карчевич, гендиректорка Директорату з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров'я МОЗу.

"Очікуємо зміни температурного режиму щодо вакцини Комірнаті – можливість зберігання її на точках вакцинації, пунктах щеплення за температурного режиму + 2 – + 8 впродовж 30 днів. Коли буде офіційне рішення в Україні, можемо потенційно говорити про те, що Файзер буде не лише у мобільних бригад, але й у пунктах щеплення і, можливо, у центрах вакцинації (якщо так вирішить штаб)", – сказала Карчевич.

Мова про штаб з вакцинокерованих інфекцій, куди входять представники міжнародних організацій, до прикладу, ВООЗ, експерти з імунопрофілактики, представники держінституцій.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Valery Greff
    https://censor.net/ru/news/3272725/nachalas_covidvaktsinatsiya_organizovannyh_kollektivov_minzdrav.
  • Рщььщь Яарршуты
    Вакцина Pfizer может появиться в пунктах массовой вакцинации, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4044
  • Shu Shu
    А может и не появиться. Новая мулька от ЗеПокращень. А вот налоги и коммуналку точно ЗеМародеры повысят. И Ковидный фонт точно выведут в оманские офшоры через ЗеДорожную аферу.
    Когда новая волна начнется, а она точно начнется, границы с ********* открыты.
    ******** еще на бумаге Пфайзер закупят, а колоть будут китайским или индийским шмурдяком или вообще, фейковые цифры впилят. Или кто-то сомневается?
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