Путін дозволив російським військовим блокувати Керченську протоку

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, що дозволяє військовослужбовцям і співробітникам Росгвардії "блокувати території та акваторії охоронюваних об'єктів для припинення спроб незаконного проникнення".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, відповідний документ був опублікований 1 липня.

Згідно з пояснювальною запискою до закону, під охороною Росгвардії перебувають у тому числі акваторії Керченської протоки і побудованого Росією моста через нього, а також акваторії російського енергомоста з Кримом.

Внесені доповнення в закон "Про війська національної гвардії Росії" дозволяють проводити оточення даних акваторій при спробі як "незаконного перетину і проникнення" в дану акваторію, так і при спробі покинути її.

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