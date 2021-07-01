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Путін дозволив російським військовим блокувати Керченську протоку

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Путін дозволив російським військовим блокувати Керченську протоку
Президент Росії Володимир Путін підписав закон, що дозволяє військовослужбовцям і співробітникам Росгвардії "блокувати території та акваторії охоронюваних об'єктів для припинення спроб незаконного проникнення".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, відповідний документ був опублікований 1 липня.

Згідно з пояснювальною запискою до закону, під охороною Росгвардії перебувають у тому числі акваторії Керченської протоки і побудованого Росією моста через нього, а також акваторії російського енергомоста з Кримом.

Внесені доповнення в закон "Про війська національної гвардії Росії" дозволяють проводити оточення даних акваторій при спробі як "незаконного перетину і проникнення" в дану акваторію, так і при спробі покинути її.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Он подписал прямое нарушение международного морского права, одного из самых старых сводов правил на земле. Свободный проход проливами --одно из основополагающих правил для мировой торговли. Теперь согласно этому прецеденту маленькая Дания может запереть Рашу в Балтийском море.Хуйло уже совсем кукухой поехал.
  • Роман с камнем
    Путин разрешил российским военным блокировать Керченский пролив - Цензор.НЕТ 3453
  • Зэлэный_Змий
    Логично было бы всему остальному миру закрыть проливы для кацапских лоханок. Раз кацапы не уважают международное право.
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