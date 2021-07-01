Справа проти Рудьковського - це тиск і вимагання акцій найбільшого газового підприємства "Нафтогазвидобування", - Катеринчук

16 червня Державне бюро розслідувань відкрило справу проти народного депутата "Слуги народу" Олега Семінського за статтею про вимагання. У кримінальному провадженні йдеться про вимогу переписати на Семінського частку в приватній газодобувній компанії "Нафтогазвидобування". Заявник - ексдепутат і колишній міністр транспорту Микола Рудьковський, сім'я якого володіє пакетом акцій компанії. 24 червня Київський апеляційний суд ухвалив рішення взяти Миколу Рудьковського під варту у справі про нібито викрадення того ж Олега Семінського 10 років тому.

Ситуацію прокоментував виданню "ГОРДОН" Микола Катеринчук - співзасновник компанії "Катеринчук, Моор і Партнери", яка представляє інтереси Рудьковського, передає Цензор.НЕТ.

– Ви можете підтвердити, що Микола Рудьковський перебуває в СІЗО?



– Почувши про обвинувачення на свою адресу, Микола Рудьковський повернувся в Україну, щоб зняти всі можливі питання з боку правоохоронців. Адже за більше ніж дев'ять років розслідування справи його жодного разу навіть не допитали, а тут заява про таке обвинувачення.



Ба більше, коли Рудьковський приходив на допит у Генеральну прокуратуру, то слідчий виявився не готовим його проводити. Менше ніж місяць тому відбулася процесуальна дія, яку журналісти називають "очною ставкою". Народний депутат Олег Семінський прийшов у супроводі народного депутата від ОПЗЖ Нестора Шуфрича, а потім утік, не підписавши протоколу допиту. Більше нічого в розслідуванні не відбувалося.



Семінський і Шуфрич у сесійній залі Ради. Фото: censor.net



Тому суд абсолютно безпідставно, найімовірніше, за хабар, ухвалив рішення про взяття під варту без права застави людину, яка не уникала допитів та інших процесуальних дій у справі, а саме намагалася встановити в ній істину. Мета тут, мені здається, одна – створити умови, щоб тиснути на нього і його родичів.



– Тиснути з якою метою?



– Тут є два аспекти. Перше, Державне бюро розслідувань проводить два розслідування за заявою Миколи Рудьковського – про розтрату коштів "Нафтогазвидобування" в період, коли нею керував нинішній народний депутат Олег Семінський. І друге – про вимагання ним акцій компанії.



Другий аспект, родина Рудьковського є акціонером компанії, і, як стверджує Микола, Олег Семінський вимагав частку "Нафтогазвидобування" в обмін на відкликання обвинувачень. ЗМІ також оприлюднили переговори нардепа з безпосереднім обвинуваченим у викраденні з кримінального світу, на яких обговорювали координацію свідчень і подальший поділ часток.



– Тоді в чому ж обвинувачують Миколу Рудьковського, якщо нібито викрадений депутат домовляється з викрадачем?



– У матеріалах справи немає доказів не те що провини Миколи Рудьковського, але навіть його теоретичних мотивів. Навпаки, як представнику акціонерів Миколі Рудьковському була невигідна пропажа керівника компанії з усіма документами перед її продажем за дуже вигідною ціною, а це понад $1,5 млрд.



До того ж один зі слідчих, який вів справу, вказує, що в матеріалах справи є документи про те, що Олег Семінський раніше вже інсценував своє викрадення, щоб сховатися від претензій податкових органів.



Сам Олег Семінський за ці роки зробив низку взаємовиключних заяв про події, мотиви і потенційних зацікавлених осіб, але слідство не розглядає жодні інші версії. Можливо, тому, що частина людей, які могли бути до цього причетними, нецікаві – вони ж акціями компанії, які можна вимагати, не володіють.



– Тоді на яких доказах засновує своє обвинувачення слідство?



– У матеріалах справи є такі екзотичні документи, як свідоцтва родичів, які ходили до екстрасенсів одного з телевізійних шоу, і ці екстрасенси нібито вказали на Миколу Рудьковського. По суті, поки це найсильніший "доказ", який може надати слідство. Саме тому, що у справі немає жодних прямих доказів, на думку адвокатів і слідства, Миколу Рудьковського так наполегливо намагалися взяти під варту. Це агонія.

– Якщо доказів немає, які перспективи самої справи?



– Якщо українські суди піддадуться політичному тиску і хабарям, враховуючи статус народного депутата провладної партії в Олега Семінського, і ухвалюватимуть свідомо неправомірні рішення, то Микола Рудьковський має намір відстоювати свою невинуватість до кінця. До речі, нагадаю, що його адвокати готують позов до Європейського суду з прав людини проти Росії за незаконне рішення з політичних мотивів.



Що стосується самої компанії, то як мені відомо, акціонерною угодою передбачено можливість вирішувати суперечки у Високому суді Лондона. Посадовці, так чи інакше причетні до цієї справи, будуть змушені давати там свідчення. Безумовно, це буде великою іміджевою втратою для них, усієї системи українського правосуддя і держави загалом.