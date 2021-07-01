Путін заборонив ототожнювати дії СРСР і нацистської Німеччини

Російський президент Володимир Путін заборонив ототожнювати режим Радянського Союзу з режимом нацистської Німеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це йдеться в ухваленому РФ законі "Про внесення зміни до Федерального закону "Про увічнення Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років".

Стаття 6 закону передбачає заборону публічного ототожнення цілей, рішень і дій керівництва СРСР з цілями, рішеннями та діями командування нацистської Німеччини в ході Другої світової війни.

Це стосується публічних виступів, демонстрації творів, що містять таку інформацію, розміщення зазначеної інформації в ЗМІ та інтернеті.

Крім того, Путін забороняє в Росії публічно заперечувати роль "радянського народу" у розгромі нацистів і "гуманітарної місії СРСР при звільненні країн Європи" (зокрема, мається на увазі окупація країн).

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Володимир Путін вже не вперше береться "переписувати" історію воєнних подій XX століття на користь Радянського Союзу. Він всіляко намагається відбілити протягом своєї двадцятирічної каденції співпрацю комуністичного керівництва з нацистами в 1939 році.

У квітні 2020 року Держдума РФ ухвалила закон, що передбачає перенесення дати завершення Другої світової війни з 2 на 3 вересня – як було за Сталіна.

А в червні того ж року Путін опублікував статтю, звинувативши Польщу в руйнуванні власної державності, тоді як насправді за часів Другої світової червона армія її окупувала.

Дії Путіна на Заході вважають маніпуляціями та пропагандистською атакою. Президент Франції Еммануель Макрон в лютому 2020 року звинуватив главу Кремля у спробі переписати історію Другої світової.

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У Європі агресорами вважають і нацистську Німеччину, і більшовицький СРСР – згідно з пактом Молотова-Ріббентропа. У Москві ж кажуть, що пакт дозволив СРСР відтягнути початок нацистського вторгнення і підготувати до війни армію.

Видання Bild у березневій статті у 2018 році зазначало, що Володимир Путін відродив культ Сталіна в Росії. Російські історіографи ніби не помічають жертв кривавого диктатора, а тільки вихваляють його "героїчні подвиги".

У Росії замовчують вбивства козаків, переслідування і переселення національних меншин, Голодомор в Україні, ініційований радянською Москвою, розстріли, тортури та ув'язнення в ГУЛАГу представників духовенства і творчої інтелігенції.