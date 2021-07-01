Рада ухвалила один із "банківських" законів, необхідних за програмою з МВФ

Верховна Рада ухвалила в цілому закон, спрямований на вдосконалення корпоративного управління в банках, зокрема посилення відповідальності ради та правління банку, системи внутрішнього контролю та управління ризиками, що є також важливою умовою для отримання другого траншу за програмою фінансування Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Як інформує Цензор.НЕТ, за закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи" (законопроєкт № 4367) на пленарному засіданні в середу, 30 червня, проголосували 279 народних депутатів.

"Ухвалення Закону сприятиме наближенню банківського законодавства України до законодавства Європейського союзу та запровадженню найкращих міжнародних практик регулювання банківського сектору. Закон підвищить відповідальність органів управління банків за ухвалені рішення, що сприятиме стабільній діяльності банківської системи та захисту інтересів вкладників та інших кредиторів банків", - цитує главу Національного банку України Кирила Шевченка пресслужба НБУ.

Так, законом передбачено, що корпоративне управління в банках буде зміцнюватися через підвищення відповідальності ради та правління за ухвалені рішення, встановлення додаткових вимог до членів ради та правління банку, зокрема щодо їхньої колективної придатності.

Рада банку отримає більше повноважень. Так, розширюється перелік питань, що належать до виключної компетенції ради банку, зокрема щодо проведення оцінки діяльності правління, визначення політики винагороди в банку, затвердження та контролю дотримання кодексу етики, політики запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів у банку.

Рада системно важливого банку буде зобов’язана створити три постійно діючі комітети, які мають очолюватися незалежними директорами: з питань аудиту, з управління ризиками, з питань винагород.

Система внутрішнього контролю банку стане всеосяжною: вона повинна буде ґрунтуватися на застосуванні моделі трьох ліній захисту, яка передбачає її організацію на рівні бізнес-підрозділів і підрозділів підтримки діяльності банку, підрозділів з управління ризиками і контролю за дотриманням норм (комплаєнс), а також внутрішнього аудиту.

Будуть запроваджені нові вимоги щодо капіталу і ліквідності з урахуванням ризиків, притаманних діяльності.

Також запроваджується коефіцієнт левериджу, який встановлює вимоги до достатності капіталу залежно від загального обсягу активів і позабалансових зобов'язань банку.

"Вимоги щодо нової структури капіталу, нормативів достатності капіталу, які базуються на новій структурі капіталу, а також вимоги щодо достатності внутрішнього капіталу та внутрішньої ліквідності набирають чинності через три роки після опублікування Закону", - наголосили в НБУ.

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Окрім того, розширюються наглядові повноваження Національного банку у сфері нагляду через здійснення ризик-орієнтованого нагляду, забезпечення оперативного реагування на погіршення стану платоспроможності та ліквідності банку.

Так, Нацбанк отримує право встановлювати банкам індивідуальний розмір економічних нормативів залежно від ризикованості діяльності та право вимагати зміни персонального складу ради або правління банку, якщо поточний склад не здатний забезпечувати ефективне управління і контроль за діяльністю фінустанови.

"Це сприятиме уникненню потенційної неплатоспроможності банків і, як наслідок, захист інтересів вкладників і кредиторів банків", - підкреслили у фінрегуляторі.

Ухвалений Закон також уточнює окремі норми банківського законодавства, зокрема щодо ліцензування банків, погодження набуття істотної участі в банках та вимог до структур власності банків, консолідованого нагляду за банківськими групами.

"Ухвалення цього Закону є реалізацією зобов’язань, взятих Україною відповідно до меморандуму про економічну та фінансову політику з Міжнародним валютним фондом від 2 червня 2020 року", - додали в НБУ.