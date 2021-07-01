Рада ввела е-гарантійні талони на техніку

Верховна Рада змінила закон "Про захист прав споживачів" щодо гарантійних зобов'язань в електронному вигляді.

Про це інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення - 335 народних депутатів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада схвалила скасування оподаткування покупок із зарубіжних інтернет-магазинів вартістю до 150 євро

Перед голосуванням лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк зазначив, що цей законопроєкт додатково захищає споживачів і робить сервіс для них зручнішим.

"Суб'єкт господарювання може надавати споживачу доступ до експлуатаційних документів на технічно складні побутові товари (до паспорту або будь-якого іншого документу, який додається до товару) в електронному вигляді на офіційному сайті виробника", - зазначено в законі.

Документ передбачає, що в разі надання гарантійних зобов'язань в електронному вигляді виробник забезпечує можливість реєстрації придбаного товару на офіційному сайті виробника в установленому ним порядку.

"На прохання споживача реєстрація технічно складних побутових товарів на офіційному сайті виробника та оформлення гарантійних зобов'язань в електронному вигляді здійснюється продавцем при продажу такого товару", - йдеться в законі.

Наголошують, що на вимогу споживача продавець повинен надати експлуатаційні документи на техніку в паперовому вигляді.