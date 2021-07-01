Стартувала пілотна експлуатація ковідних сертифікатів в Україні, - директор ЦГЗ Родина

В Україні з 1 липня почалася пілотна експлуатація ковідних сертифікатів.

Про це повідомив генеральний директор Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) Роман Родина на брифінгу в четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, документ генерується застосунком "Дія" на основі даних, які внесені до системи електронного здоров'я під час вакцинації від COVID-19.

При цьому сертифікат може бути згенерований лише після введення двох доз вакцини.

Родина наголосив, що кожна країна самостійно визначає перелік документів, які необхідні для в'їзду до неї, тому у деяких країнах може бути достатньо ковідного сертифіката, а в деяких країнах можуть знадобитися результати тестів.

При цьому Родина повідомив, що на сьогодні українські ковідні сертифікати вже внесені до Європейського репозиторію ковідних сертифікатів і мають прийматися в Європі.

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Водночас він наголосив, що Україна має з кожною країною укласти двосторонню угоду, яка регламентуватиме порядок в'їзду.

Родина також повідомив, що міжнародний паспорт вакцинації, так званий жовтий паспорт вакцинації, куди на сьогодні вносяться дані про вакцинацію, може бути роздрукований не на жовтому папері.