Тимошенко закликала українців не продавати землю: Зараз будуть скуповувати за безцінь

Лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко закликає українців не продавати землю.

Про це вона сказала журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За словами Тимошенко, зараз землю скуповуватимуть за безцінь і можуть залишити українців без грошей.

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"Кожна людина, яка поза Україною мріє зараз купити українську землю, завдяки спекулятивним операціям, має запам'ятати - влада в Україні зміниться, і ця земля буде повернута назад. ... Українська земля - ​​лише українцям", - наголосила лідерка "Батьківщини".

За її словами, "слуги народу" через ЦВК заборонили проводити референдум щодо продажу землі.

"Нам з вами не можна здаватися, ми не зупиняємося і будемо боротися за те, щоб КСУ визнав закон про продаж землі неконституційним", - звернулася Тимошенко до українців і додала, що її політична сила відкриває гарячу телефонну лінію, куди можна буде звернутися щодо земельних питань.