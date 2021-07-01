На проспекті Перемоги в Києві перекинулася фура з газоблоками: двоє постраждалих, рух транспорту обмежено. ФОТО

Унаслідок ДТП за участі фури, завантаженої газоблоками, і декількох легкових авто обмежено рух транспорту на проспекті Перемоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент муніципальної безпеки КМДА.

У напрямку ст. м. "Святошин" від ст. м. "Берестейська" рух частково відновлено двома смугами.

Під час ДТП постраждали і були госпіталізовані з незначними травмами 2 людини.

На місці працюють пожежні, рятувальники, зокрема "КАРС" та інші галузеві служби міста.

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Шляхопровід не пошкоджений. Зараз розбирають газоблоки і прибирають пошкоджений вантажний автомобіль.



Фото: сайт КМДА