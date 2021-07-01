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Темпи вакцинації від COVID-19 зростають тільки за рахунок щеплення другою дозою, - НАН України

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Темпи вакцинації від COVID-19 зростають тільки за рахунок щеплення другою дозою, - НАН України
У Національній академії наук стурбовані тим, що збільшення вакцинації в Україні відбувається тільки за рахунок вакцинації другою дозою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в прогнозі з розвитку епідемії COVID-19 в Україні до середини липня 2021 року.

"Середня кількість нових випадків в Україні зменшилася до 588 осіб на день (зменшення вдвічі за два тижні), середня кількість летальних випадків становить 31 смерть на день у середньому за останній тиждень. Відповідно до прогнозних обчислень (у яких закладена тенденція збільшення репродуктивного числа), середня кількість нових випадків дорівнюватиме 544 протягом тижня 1-7 липня 2021 року і 478 - протягом тижня 8-14 липня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

В НАН зазначають, що темпи вакцинації населення поступово збільшуються.

"Але велике занепокоєння викликає те, що це збільшення відбувається тільки за рахунок вакцинації другою дозою. Водночас темпи вакцинації першою дозою істотно зменшуються", - наголосили в академії наук.

Водночас летальність від COVID-19 становить близько 3% і, ймовірно, демонструє ознаки нового локального зростання.

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Топ коментарі

  • ПАРАБЕЛЛУМ 777
    Темпы вакцинации от COVID-19 растут только за счет прививки второй дозой, - НАН Украины - Цензор.НЕТ 6473
  • Eugen Mk
    Потомучто дурачков колоцца чем попало не так много
  • belge
    Темпы вакцинации от COVID-19 растут только за счет прививки второй дозой, - НАН Украины

    Перепуганные заканчиваются. Вызывайте Голубовскую с Рыженко. Пусть вступают с песней про падающих от ужаса в обморок медсёстрах и грузчиках, которые умирают, подтаскивая баллоны.
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