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Втрати російських окупантів за червень на Донбасі: 33 "двохсотих", 44 поранених

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Втрати російських окупантів за червень на Донбасі: 33 "двохсотих", 44 поранених
З 27 липня 2020 року на Донбасі безповоротні втрати російських окупантів сягнули 292 найманців.

Про це повідомив офіцер української розвідки Сергій Нещадим, інформує Цензор.НЕТ.

"Втрати орків з 01.06.21 по 30.06.21 - 77 людей, не бойові:

Безповоротні (200) - 33,

Санітарні (300) - 44.

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Втрати з 27.07.20 по 30.06.21 - 652 людини:

Безповоротні (200) - 292 (не бойові 283, бойові 9),

Санітарні (300) - 360 (не бойові 353, бойові 7).

ОВТ - 13 од. (ББМ - 1, БПЛА - 7, АТТ - 5)", - розповів він.

Втрати російських окупантів за червень на Донбасі: 33 двохсотих, 44 поранених 01

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Топ коментарі

  • Zelya Vsyo
    Втрати російських окупантів за червень на Донбасі: 33 "двохсотих", 44 поранених - Цензор.НЕТ 3692
  • Дід Панас ccec527d
    За месяц 77 не боевых? Они там что, в русскую рулетку играют?
  • Андрей Васильев 6ca42316
    Наикрепчайшего здоровья подохшим
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