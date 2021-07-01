ФСБ РФ повідомляє про затримання в Бєлгороді сімох "послідовників українських радикалів"

ФСБ РФ повідомляє про затримання в Бєлгороді "сімох послідовників української радикальної групи "М.К.У.". Їх підозрюють нібито в причетності до розповсюдження неонацистської ідеології і підготовки нападів на співробітників правоохоронних органів".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це повідомили в Центрі громадських зв'язків (ЦГЗ) ФСБ.

"ФСБ разом з СКР та МВС в рамках порушеної кримінальної справи за чч. 1 і 2 ст. 282.1 (створення екстремістської спільноти і участь в екстремістській спільноті) КК РФ затримала в Бєлгороді прихильників неонацистської організації "М.К.У.", які створили в регіоні "її структурний осередок", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ФСБ, затримані нібито причетні до "пропаганди ідеології неонацизму і масових вбивств, провокування міжнаціональних конфліктів, вчинення насильницьких злочинів".

У ФСБ додали, що вони планували збройні напади на співробітників правоохоронних органів і громадян.

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У місцях проживання затриманих вилучено матеріали екстремістського характеру, холодну зброю, засоби зв'язку зі збереженим листуванням про підготовку насильницьких акцій, а також виявлена ​​лабораторія з культивування нарковмісних рослин.

"Щодо ватажка радикального осередку додатково порушено кримінальні справи за ч. 1.1 ст. 282.1 (залучення в діяльність екстремістського співтовариства), ч. 2 ст. 354.1 (реабілітація нацизму), ч. 2 ст. 280 (публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності) і ч. 2 ст. 282 (розпалювання ненависті або ворожнечі, а також приниження людської гідності) КК Росії, "злочинна діяльність двох її членів додатково кваліфікована за ч. 2 ст. 280 і ч. 2 ст. 205.2 (публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, публічне виправдання тероризму або пропаганда тероризму) КК Росії", - додали в ЦГЗ.