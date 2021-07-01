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Зеленський привітав Словенію з початком головування в Раді ЄС: зміцнення відносин Україна-ЄС зробить Європу сильнішою

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Зеленський привітав Словенію з початком головування в Раді ЄС: зміцнення відносин Україна-ЄС зробить Європу сильнішою
Президент України Володимир Зеленський привітав словенського колегу Борута Пахора зі стартом головування Словенії в Раді Європейського Союзу.

Слова привітання Зеленський розмістив у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Щиро вітаю Борута Пахора та уряд Словенії з початком словенського головування в Раді Європейського Союзу. Бажаю успішної реалізації всіх визначених пріоритетів. Зміцнення відносин Україна-ЄС зробить Європу сильнішою", - написав Зеленський.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Коня кують і жаба лапу підставляє.
  • Small Jerboa
    ЗЕ-ПРЕДАТЕЛЬ!
    У тебя на Донбассе многочасовые БОИ-ОБСТРЕЛЫ с применением ТЯЖЕЛОГО ВООРУЖЕНИЯ!
    Множество раненых и убитых.
    А ты не спишь, спешишь по ночам то футболистов поздравлять, то перед Словенией расшаркиваться.
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