Рада розблокувала підписання закону про податкову амністію
Про це інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
Тільки 95 народних депутатів підтримали проєкт постанови про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття у другому читанні й у цілому проєкту Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом введення добровільного декларування фізичними особами належних їм активів і сплати одноразової збору в бюджет".
Перед голосуванням автор постанови, лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко прокоментувала закон, який пропонувала скасувати: "Це не амністія, а ліквідація середнього класу країни. Йдеться про те, що люди, які все своє життя важкою працею накопичували своє майно, платячи податки, цим законом, як кажуть, добровільно повинні заповнити нульову декларацію. По-перше, не добровільно. Тому що потім за незаповнення такої декларації настає адміністративна та кримінальна відповідальність. По-друге, коли депутати, президент, члени уряду заповнювали нульову декларацію, тоді декларувалися сотні мільйонів готівки, майно, церкви, мощі, і їм не потрібно було платити податок. А для народу ці податки ввели".
Також депутати не підтримали 10 альтернативних постанов авторства опозиції.
Тепер законопроєкт про податкову амністію може підписати спікер ВР і передати його на підпис президенту. Відповідно до закону про податкову амністію, в період з 1 вересня 2021 до 1 вересня 2022 проведуть одноразове (спеціальне) добровільне декларування активів фізичних осіб.