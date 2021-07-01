Приїхала на заробітки: в Польщі в річці знайшли тіло зниклої кілька днів тому 36-річної українки

Польські рятувальники і поліція виявили в річці Равка в населеному пункті Кужешин поблизу міста Рава Мазовецька (центр РП) померлу громадянку України, яка зникла 27 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ",про зникнення 36-річної українки у вівторок, 29 червня, повідомив її роботодавець, пише Dziennik.pl.

Працедавець поінформував про зникнення українки, коли вона другий день поспіль не вийшла на роботу. За його словами, в неділю після обіду вона пішла на ріку Равка і вже не повернулася додому.

Поліція та рятувальники в середу організували пошуки зниклої громадянки України в районі, куди вона пішла, зокрема із залученням поліцейського гелікоптера. Під час пошуків у воді виявили тіло жінки і доправили його на берег.

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Місцева прокуратура розпочала слідство у справі загибелі українки. Слідство має встановити причини смерті.

Як повідомлялося, торік у Польщі зафіксовано 643 випадки смерті громадян України. У 2019 році у Польщі померли 619 громадян України.