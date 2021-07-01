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Захворюваність COVID-19 знижується, зростання можна очікувати восени, - ЦОЗ

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Захворюваність COVID-19 знижується, зростання можна очікувати восени, - ЦОЗ
Експерти Центру громадського здоров'я вважають, що зростання захворюваності коронавірусом можна очікувати восени.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила завідувачка відділом організації епіднагляду ЦОЗ Оксана Кошалко.

"Зараз ми реєструємо стабільне зниження. Найближчим часом підйому захворюваності не очікується", - зазначила Кошалко.

За її словами, за останню добу в країні зафіксовано близько 700 випадків захворювання. Водночас разом знижуються показник смертності та інші епідпоказники, зокрема, динаміка зростання, завантаженість ковідних ліжок і кількість госпіталізацій на добу.

Разом із тим Кошалко наголосила, що карантинні обмеження ніхто не відміняв і їх дотримання допоможе зустріти нову хвилю COVID-19.

"Влітку ми не очікуємо підйому, але очікуємо підйом захворюваності восени", - сказала вона.

У ЦГЗ додали, що поява в Україні індійського штаму "дельта" - це тільки питання часу, але вакцинація двома дозами вакцини значно знижує ймовірність несприятливого перебігу коронавірусної інфекції, викликаної цим штамом.

Вона також наголосила на необхідності вакцинуватися від грипу в майбутньому епідсезоні.

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Топ коментарі

  • Андрей Силенко
    Сукупні статки всіх доларових мільйонерів світу в 2020 році збільшилася на 7,6% і склали $79,6 трлн, йдеться в щорічній доповіді World Wealth Report компанії Capgemini SA, передає https://www.interfax.ru/world/774705 Інтерфакс .
    Кількість заможних людей (high-net-worth individual, HNWI) підвищилася на 6,3% - до 20,8 млн осіб. Зростанню багатства сприяв істотний підйом фондових ринків, зазначений у минулому році. Ось все що потрібно знати про "пандемію".

    Чому ніхто не задавав питання, чому всі фондові ринки спокійно пережили цю "пандемію", чому жоден аеропорт чи авіокомпанія не збанкротіли і навіть не нили, що їм не має за що утримувати робочий персонал і вони вимушені йти на масові скорочення? Чому жодне велике підприємство, банк, чи спортивні клуби не збанкротіли? Це ж "пандемія" !!! Фондові ринки мали б по всіх законах економіки в перші ж дні оголошення пандемії обвалитися і призвести до економічної світової кризи. Все зупинили на два роки, а нічого такого не сталося. Окрім того, що збідніли всі крім багатіїв і привчили тягати бездумно тряпки на мордах і привчають ширятися по команді.
  • Пацюк Олег
    Ці вигадані, намальовані ВОЗом в фотошопі штами передаються лише через дебіловізор: з однієї пустої голови в іншу.
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