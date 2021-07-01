Захворюваність COVID-19 знижується, зростання можна очікувати восени, - ЦОЗ

Експерти Центру громадського здоров'я вважають, що зростання захворюваності коронавірусом можна очікувати восени.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила завідувачка відділом організації епіднагляду ЦОЗ Оксана Кошалко.

"Зараз ми реєструємо стабільне зниження. Найближчим часом підйому захворюваності не очікується", - зазначила Кошалко.

За її словами, за останню добу в країні зафіксовано близько 700 випадків захворювання. Водночас разом знижуються показник смертності та інші епідпоказники, зокрема, динаміка зростання, завантаженість ковідних ліжок і кількість госпіталізацій на добу.

Разом із тим Кошалко наголосила, що карантинні обмеження ніхто не відміняв і їх дотримання допоможе зустріти нову хвилю COVID-19.

"Влітку ми не очікуємо підйому, але очікуємо підйом захворюваності восени", - сказала вона.

У ЦГЗ додали, що поява в Україні індійського штаму "дельта" - це тільки питання часу, але вакцинація двома дозами вакцини значно знижує ймовірність несприятливого перебігу коронавірусної інфекції, викликаної цим штамом.

Вона також наголосила на необхідності вакцинуватися від грипу в майбутньому епідсезоні.

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