Рада відмовилася скасувати зміни до Кримінального кодексу, що стосуються податкової амністії
Про це інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
За проєкт постанови щодо скасування рішення Верховної Ради України про ухвалення у другому читанні і в цілому проєкту Закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України у зв'язку з внесенням змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом введення добровільного декларування фізичними особами належних їм активів і сплати одноразового збору в бюджет" проголосували 103 народні депутати.
Перед голосуванням авторка постанови, лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила, що закон звільняє від відповідальності весь криміналітет країни, який "буде легалізувати свої тіньові статки за 5 відсотків".
Зі свого боку нардеп від СН, глава комітету з питань податкової політики Данило Гетманцев закликав не підтримувати постанову.
"У мене стійке відчуття сюрреалізму. Закон не про відповідальність за неучасть у податковій амністії. Припиніть брехати", - звернувся він до опозиціонерів.
Також депутати не підтримали шість альтернативних постанов авторства опозиції.
Тепер законопроєкт може підписати спікер ВР і передати його на підпис президенту.