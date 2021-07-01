Наступного пленарного тижня відбудуться ще два позачергових засідання Ради, - "слуга народу" Корнієнко
"До кінця сесії наступного пленарного тижня в нас знову будуть позачергові засідання в тому ж режимі - вівторок, четвер", - сказав Корнієнко журналістам у четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він також не виключив, що до літніх канікул буде прийнятий у цілому закон про деолігархізацію. "Якщо будемо встигати. Буде мало поправок, чому ні?", - відповів народний депутат на питання, чи буде схвалено до літніх канікул вказаний закон.
Водночас Корнієнко припустив, що ніяких позачергових сесій під час парламентських канікул не буде, оскільки всі депутати будуть у відпустці.
При цьому він повідомив, що парламент збереться на урочисте засідання в День незалежності України - 24 серпня.
"Про великий герб у нас є законопроєкт. Хотілося б в урочистій атмосфері його обговорити і, можливо, прийняти в першому читанні і, може, відразу в цілому", - зазначив перший заступник голови фракції.
Згідно з графіком роботи Верховної Ради, останній пленарний тиждень сесії - 13 - 16 липня.