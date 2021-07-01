Спад захворюваності на COVID-19 сповільнюється. Новий спалах можливий у липні-серпні, - KSE

Спад захворюваності на COVID-19 в Україні сповільнюється, проте наразі немає великого ризику зростання захворюваності.

Про це заявив керівник центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганиченко під час онлайн-презентації аналізу ситуації з поширенням COVID-19, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ситуація із захворюваністю в Україні продовжує іти на спад, якщо говорити про кількість виявлених випадків. При цьому спад уповільнюється", - сказав він.

Водночас він наголосив, що спалах захворюваності в країні можливий у липні-серпні - все залежатиме від того, як розвиватиметься ситуація з поширенням британського, південноафриканського та індійського штамів вірусу в Україні.

"Однак у найближчі тиждень-два ми не очікуємо істотного зростання захворюваності", - додав Ганиченко.

За його словами, середньодобова кількість померлих в Україні продовжує спадати і становить 31 летальний випадок на добу.

"Кількість госпіталізацій припинила спадати та вийшла на плато. Це може бути результатом тривалих вихідних. При цьому виписки продовжують у понад 1,5 раза перевищувати госпіталізації. Кількість пацієнтів із COVID-19 скорочується на 20% за тиждень. Цього тижня спостерігали зростання рівня госпіталізацій у Луганській області понад 60%, але це зростання було технічним", - додав Ганиченко.

Читайте також: Захворюваність COVID-19 знижується, зростання можна очікувати восени, - ЦОЗ

Водночас він зазначив, що трьом областям необхідно наростити кількість тестувань.

"У Київській, Луганській і Хмельницькій областях знижується рівень тестування. Це дуже небезпечно у зв'язку з тим, що минулого тижня в Україні виявили штам "дельта". У Київській і Луганській областях разом зі скороченням тестування зростає коефіцієнт виявлення", - сказав Ганиченко.

У KSE зазначили, що Україні необхідно втричі збільшити темпи вакцинації, щоб вийти на європейський рівень.

"Темпи вакцинації в Україні збільшуються - на третину за минулий тиждень. Завдяки цьому відставання від середньоєвропейських темпів вакцинації скоротилося, проте воно все ще залишається високим (утричі). Україна має втричі наростити темпи, вакцина для цього є", - сказав Ганиченко.

Він додав, що наразі в Україні за добу в середньому вакцинують близько 62 тис. осіб. Для вакцинації 70% населення України необхідно щодня вакцинувати понад 225 тис. людей.