США та ЄС закликали Раду прийняти антикорупційну стратегію: настав час цілісного підходу до боротьби з корупцією
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США та Європейський Союз заявили, що очікують прийняття Верховною Радою законопроєкту №4135 про введення в дію Національної стратегії боротьби з корупцією України на 2021-2025 роки.
"США і Європейський Союз очікують прийняття Верховною Радою законопроєкту 4135 про введення в дію Національної стратегії боротьби з корупцією України на 2021-2025 роки для включення і координації антикорупційних зусиль України в уряді", - йдеться в повідомленні посольства США в Twitter у четвер, передає Цензор.НЕТ.
Наголошують, що після прийняття США та ЄС готові підтримати Національне агентство із запобігання корупції і зацікавлені сторони в розробці та запровадження державної програми в дію.
"Через чотири роки після завершення останньої стратегії прийшов час цілісного і стратегічного підходу до програми боротьби з корупцією в Україні", - зазначили в американському посольстві.