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Рада схвалила в першому читанні виділення 1 млрд грн на "Велику реставрацію"

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Рада схвалила в першому читанні виділення 1 млрд грн на "Велику реставрацію"
Верховна Рада в першому читанні проголосувала законопроєкт щодо спрямування частини коштів від Великого будівництва на пам'ятки культурної спадщини.

Про це інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема, 322 народних депутати проголосували за основу Проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021" у напрямку частини коштів програми "Велике будівництво" на ремонтно-реставраційні роботи на пам'ятках культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності.

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Також парламентарі скоротили терміни підготовки законопроєкту до другого читання.

Законопроєкт передбачає створення бюджетної програми "Велика реставрація" на 1 млрд грн, що дозволить органам місцевого самоврядування отримати субвенцію на проведення ремонту, консервації, реставрації пам'яток культурної спадщини в комунальній власності.

Фінансування програми здійснюється за рахунок скорочення спеціального фонду бюджетної програми "Фонд розвитку установ загальнодержавного значення".

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Топ коментарі

  • Aleks_15
    лучше бы в армию вкладывали
  • Прощай немытая раССея
    Янык себя реально лохом ощущает, когда видит эти лозунги под схемы очевидные..
  • Вася Шевченко f77d76ba
    миллиард туда...миллиард сюда... а пенсионерам - шиш...ибо пенсионеры реальные (ну хочется в это верить))) а оте програмки..как бы фуфлово-тырительные...
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