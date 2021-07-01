Звести до мінімуму прийом кортикостероїдів та антибіотиків: у ВООЗ дали рекомендації щодо боротьби з поширенням "чорної цвілі"

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) дала рекомендації щодо мінімізації поширення "чорної цвілі", або мукормікозу. Для цього необхідно скоротити використання гормональних препаратів і антибіотиків під час лікування коронавірусу нового типу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це повідомила представниця ВООЗ Меліта Вуйнович.

Вона вказала, що низка грибкових інфекцій, виявлених у пацієнтів з COVID-19 в Індії, пов'язана з дріжджами або цвіллю. Вони є в навколишньому середовищі, але уражають людей, у яких імунна система ослаблена. За словами Вуйнович, йдеться про тих, хто хворіє на діабет або інші хронічні захворювання, рак, а також тих, хто тривалий час приймав певні ліки. Вона зазначила, що коронавірусна інфекція теж послаблює імунітет.

"ВООЗ рекомендує звести до мінімуму невідповідне використання кортикостероїдів та антибіотиків для легких випадків і випадків середньої тяжкості", - сказала Вуйнович.

Вона пояснила, що кортикостероїди під час тяжкого перебігу COVID-19 рятують життя, але їхнє широке застосування може спричиняти грибкові інфекції.

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Представниця ВООЗ також порадила ретельно очищати і дезінфікувати біомедичне обладнання, зокрема вентилятори. Під час діагностики грибкових захворювань у пацієнта слід використовувати спеціальні препарати.