Пєсков назвав Україну несамостійною державою: це червона лінія

У Кремлі вважають, що Україна нібито є несамостійною державою.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новости.

"Це червона лінія. Україна - не самостійна держава, це держава, яка перебуває під прямим впливом напруженості по всьому периметру наших кордонів", - сказав Пєсков в ефірі Першого каналу.

"Для президента Путіна це дуже велике, глибоке занепокоєння. Це є, напевно, причиною для вжиття заходів щодо гарантування безпеки наших кордонів, щодо забезпечення того самого паритету на європейському континенті. Ні в кого не повинно бути сумнівів, що президент Путін розуміє всю потенційну небезпеку таких прагнень України, і президент Путін, керівництво Росії заздалегідь займається архітектурою тих заходів безпеки, які застрахують нас на випадок продовження цих провокаційних проявів України", - додав він.

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