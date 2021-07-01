Новини

Пєсков назвав Україну несамостійною державою: це червона лінія

18 17187
Пєсков назвав Україну несамостійною державою: це червона лінія
У Кремлі вважають, що Україна нібито є несамостійною державою.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новости.

"Це червона лінія. Україна - не самостійна держава, це держава, яка перебуває під прямим впливом напруженості по всьому периметру наших кордонів", - сказав Пєсков в ефірі Першого каналу.

"Для президента Путіна це дуже велике, глибоке занепокоєння. Це є, напевно, причиною для вжиття заходів щодо гарантування безпеки наших кордонів, щодо забезпечення того самого паритету на європейському континенті. Ні в кого не повинно бути сумнівів, що президент Путін розуміє всю потенційну небезпеку таких прагнень України, і президент Путін, керівництво Росії заздалегідь займається архітектурою тих заходів безпеки, які застрахують нас на випадок продовження цих провокаційних проявів України", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пєсков про підсумки зустрічі Путіна і Байдена: США не відмовляються від планів щодо стримування Росії

Топ коментарі

  • Прощай немытая раССея
    А вот паРашка, хранящая триллионы в американских ценных бумагах - очень самостоятельна...до слез...
  • Mganga Zambezi
    Пєсков назвав Україну несамостійною державою: це червона лінія - Цензор.НЕТ 7359
  • 18c49ed2
    В Рашев последнее время прямо эпидемия патриотизма. Иногда встречаются тяжелые обострения. В этих случаях жертвы, как Соловьев или Расторгуев, строят себе дома, замки и виллы в странах НАТО или Гейропе. В крайнем случае покупают там дорогие апартаменты. В особо тяжелых патологических случаях даже переезжают туда сами или переселяют туда свои семьи, детей или родителей. Некоторые их чада, как дочь Лаврова, даже родной язык напрочь забывают.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини