Лукашенко: в Україні "тане державний суверенітет"

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що в Україні "тане державний суверенітет".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сегодня", про це Лукашенко заявив на форумі регіонів Росії і Білорусі.

За його словами, росіяни нібито допомагають Білорусі зберегти "суверенітет і незалежність".

"Це дуже важливо і цінно для нас, тому що ми бачимо, як тане державний суверенітет наших південних сусідів. Нехай пробачать нам жителі півдня, так уже сталося", - зазначив самопроголошений.

Лукашенко також додав, що "українці - братній народ, який не винен ні в чому".

"Це наш братній народ, ми завжди були і будемо разом. Але що поробиш, коли керівництво нашої братньої України пішло іншим шляхом", - додав він.

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