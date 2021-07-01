Лукашенко: в Україні "тане державний суверенітет"
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"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що в Україні "тане державний суверенітет".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сегодня", про це Лукашенко заявив на форумі регіонів Росії і Білорусі.
За його словами, росіяни нібито допомагають Білорусі зберегти "суверенітет і незалежність".
"Це дуже важливо і цінно для нас, тому що ми бачимо, як тане державний суверенітет наших південних сусідів. Нехай пробачать нам жителі півдня, так уже сталося", - зазначив самопроголошений.
Лукашенко також додав, що "українці - братній народ, який не винен ні в чому".
"Це наш братній народ, ми завжди були і будемо разом. Але що поробиш, коли керівництво нашої братньої України пішло іншим шляхом", - додав він.