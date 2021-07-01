Зеленський підписав закон щодо забезпечення розширеного неонатального скринінгу в Україні

Президент Володимир Зеленський підписав ініційований ним закон "Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо забезпечення розширеного неонатального скринінгу в Україні" № 1563-IX, який Рада прийняла 17 червня поточного року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Закон збільшує на 300 млн грн видатки для Міністерства охорони здоров'я на розвиток системи екстреної медичної допомоги та модернізацію матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я. Ці кошти будуть спрямовані на оснащення лабораторним обладнанням експертного та двох регіональних центрів неонатального скринінгу, що дозволить здійснювати в Україні ранню досимптомну діагностику новонароджених для запобігання розвитку генетичних захворювань.

Ініціюючи цей документ, Глава держави зазначав, що першочерговий пріоритет у питанні захисту прав дітей - це право на життя і здоров'я. І Україна прагне захищати життя кожного маленького громадянина з перших хвилин після його народження.

"Ми розпочинаємо системну роботу з орфанними захворюваннями в цілому і СМА зокрема", - сказав Зеленський.

За словами президента, заплановано створення шести сучасних центрів неонатального скринінгу, які повинні забезпечити обстеження новонароджених з усіх регіонів України, і високотехнологічного референс-центру для підтвердження діагнозу з використанням широкого спектру сучасних лабораторно-діагностичних технологій, а також моніторингу лікування.

Передбачається, що новонароджених в Україні будуть сканувати на понад 20 орфанних метаболічних захворювань.

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