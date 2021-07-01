Кабмін оголосив конкурс на посаду глави Державної митної служби
Це закріплено розпорядженням №699-р від 30 червня 2021 року, оприлюдненим на "Урядовому порталі", передає Цензор.НЕТ.
Згідно з документом, умови оплати праці передбачають посадовий оклад у розмірі 29,4 тис. грн, до якого додаються надбавки за ранг та інші надбавки і стимулюючі виплати.
Глава буде призначений на п'ять років або на рік із правом повторного призначення без проведення конкурсу для осіб, старше 65 років.
Кандидати повинні мати ступінь магістра і вище, загальний стаж роботи не менше семи років, при цьому не менше трьох років - на посадах держслужби категорій "А" або "Б" або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, на посадових постах у сфері митної справи.
Серед вимог - володіння англійською або французькою мовою, вказано в супровідних документах до розпорядження Кабміну.
Нинішній глава Держмитниці, екс-директор міжнародного аеропорту "Бориспіль", Павло Рябікін був призначений главою відомства в жовтні 2020 року за так званою карантинною процедурою.