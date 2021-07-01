600 тис. громадян у 2020 році отримували менше законодавчо встановленого прожиткового мінімуму, 8,8 млн - менше фактичного прожиткового мінімуму, - Держстат
Про це свідчать дані Державної служби статистики України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За даними статистичного відомства, доходи нижче фактичного прожиткового мінімуму отримували 8,8 млн (23,2%) громадян України. Розмір мінімуму становив 3847,2 гривень на місяць. У 2019 доходи нижче мінімуму отримали 23,1% громадян.
Слід зазначити, що рівень бідності в останні роки постійно знижувався. Таким чином, 2020 рік вибивається із загальної тенденції.
За даними Держстату, в 2020 році доходи 20% найбільш забезпечених українців перевищували доходи 20% найменш забезпечених у 3,5 раза.
Квінтильний коефіцієнт диференціації доходів населення - співвідношення мінімального рівня доходів серед найбільш забезпечених 20% населення до максимального рівня доходів серед найменш забезпечених 20% населення, ранжованого за показником середньодушових еквівалентних доходів. Квінтильний коефіцієнт фондів - співвідношення сумарних доходів 20% найбільш і 20% найменш забезпеченого населення.