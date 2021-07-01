Рада ратифікувала чотири інвестиційні угоди між Україною і Францією на 1,3 млрд євро

Сьогодні, 1 липня, Верховна Рада ратифікувала Угоди між урядами України та Франції на загальну суму 1,3 млрд євро.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Підписання Угод – це результат важкої роботи та перемовин проведених за останні місяці всіх залучених до цього міністерств та підприємств. Хочу подякувати народним депутатам, які активно залучалися до проведення перемовин з французькою стороною, особливо у відстоюванні українських інтересів у частині локалізації на території України", - зазначив співголова Змішаної Українсько-Французької міжурядової комісії, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Чотири інвестиційні Угоди передбачають:

Оновлення парку вантажних електричних локомотивів АТ "Укрзалізниця". Очікується постачання 130 електровозів компанії Alstom: 80 двосистемних, 50 – односистемних машин. Вартість проєкту - 882,5 мільйони євро. Очікується створення до 7 000 нових робочих місць.

Посилення захисту населення України від надзвичайних ситуацій, а саме спільне виробництво 370 одиниць пожежних машин-підйомників для роботи рятувальників на висоті, яких критично не вистачає. Вартість реалізації Угоди становитиме 300 мільйонів євро.

Проєкт з покращення водопостачання в Луганській області, шляхом побудови нових станцій та мереж питної води. Понад 1 млн споживачів будуть забезпечені якісною водою. Вартість - 70 млн євро.

Проєкт з будівництва ефективної системи водозабезпечення у Києві. Очікується покращення якості питної води в столиці для понад 25% місцевих жителів. Вартість Угоди - 70 млн євро.

Зазначається, що всі проєкти передбачають обов’язкову локалізацію виробництва в Україні на вітчизняних підприємствах на рівні від 30%. Це дасть додаткові робочі місця та додаткові податки до бюджету держави. Усі проєкти фінансуються за рахунок кредитних коштів Держказначейства Франції та французьких банків під низький відсоток.

Нагадаємо, за такою ж фінансовою моделлю вже успішно реалізуються два масштабні україно-французькі проєкти, а саме контракт з суднобудівною компанією OCEA та авіабудівною корпорацією Airbus Helicopters.