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Багатьох осіб не допустять до ринку землі. Не тільки іноземців, а й тих, до кого застосовані санкції, - Малюська

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Багатьох осіб не допустять до ринку землі. Не тільки іноземців, а й тих, до кого застосовані санкції, - Малюська
Купувати і продавати сільськогосподарську землю в умовах ринку землі, який запрацював в Україні з 1 липня, буде складно через серйозні нотаріальні перевірки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявив міністр юстиції Денис Малюська.

"Нагадаю, що купувати і продавати землю буде не дуже просто. Не просто пішов, заплатив гроші і купив 100 гектарів. Насправді буде проводитися досить велика перевірка набувача землі. В першу чергу це буде стосуватися того, чи немає в нього вже землі сільськогосподарського призначення, щоб не було перевищення. При цьому буде перевірятися, чи немає землі у юридичних осіб, де громадянин є учасником", - розповів глава Мін'юсту.

Крім того, за словами міністра, будуть перевірятися кошти, за які купується земля.

"Це не будуть кошти, які колишній чиновник-корупціонер ховав, а зараз дістав і пішов купувати землю. Це буде неможливо, тому що походження коштів потрібно доводити в нотаріуса, який буде оформляти земельні угоди", - додав Малюська.

Глава Мін'юсту додав, що багатьох осіб не допустять до ринку землі. Це не тільки іноземці, а й окрема категорія громадян України - ті, до яких застосовано санкції.

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Топ коментарі

  • peremoga ua
    Кароче, фсьо будет непросто! Кому малюське прикажет Буба(д'ерьмак) продавать, тому и продадут.
    Но это пока...)))
  • Иван Петрович Сидоров
    санкции/ Какие нахрен санкции.Развитие рынка земли принесет Украине ( кодлану Коломойского) $85 млрд ,- Шмыгаль. У кодлана Коломойского слюни до пола. Он готов на любое преступление. Хозяева жизни с двойными гражданствами имели законы Украины в виду и болт на них кладут .
  • Vsevolod Marchenko
    Давно уже мне один сирийский араб (христианин) об*яснял мне, почему остальные арабы не любят палестинских арабов. Так он так и сказал: "Продали свою землю евреям, а теперь хотят, чтоб другие за них воевали".
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