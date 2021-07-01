На гігантські прапори до Дня Незалежності мають намір витратити 170 млн грн, - StateWatch

Величезні прапори хочуть встановити як мінімум в 17 областях України.

Про це повідомляє громадська організація StateWatch, інформує Цензор.НЕТ. Відповідні дані розміщені в системі електронних закупівель Prozorro.

Забезпечити кожну область до Дня незалежності величезним прапором України керівникам облдержадміністрацій доручили в січні цього року на селекторній нараді в Офісі Президента. Очікувана вартість проєкту - 170,7 млн гривень.

"За такі гроші можна було б придбати 338,6 тис доз вакцини від COVID-19, якщо ціна становитиме 504 грн за дозу, як було закладено в бюджетну програму МОЗ щодо вакцинації", - підрахували в StateWatch.

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Найдорожчою стане стела з прапором у Харкові, на неї мають намір витратити 24,5 млн грн. Другий за вартістю прапор мають намір встановити в Броварах на Київщині, на нього готові виділити 20,7 млн грн.

При цьому в Сумській, Тернопільській, Одеській та Херсонській ОДА заявили, що встановлять найвищі прапори без залучення бюджетних коштів.

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