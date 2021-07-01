Темпи зростання реальних доходів громадян впали майже до нуля: заощадження населення скоротилися на 83,4 млрд грн, - Держстат. ІНФОГРАФІКА

Реальні наявні доходи українців у першому кварталі 2021 року зросли на 1,0%. Зростання значно скоротилося порівняно з четвертим кварталом минулого року (5,8%).

Про це свідчать дані Державної служби статистики України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За даними статистичного відомства, доходи населення України сягнули 983,6 млрд гривень, витрати - 1067,0 млрд гривень, скорочення заощаджень - 83,4 млрд гривень. Наявний дохід у розрахунку на одну людину становить 18010 гривень.

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Нагадаємо, реальні наявні доходи українців у 2020 році зросли на 2,6%. Зростання доходів стало мінімальним із 2016 року. За даними Держстату, реальні доходи українців різко впали в 2014 році - на 11,5% і в 2015 році - на 20,4%. Потім зростання доходів відновилося - в 2016 році - 2,0%, у 2017 році - на 10,9%, у 2018 році - на 10,9%, у 2019 році - на 9,0%.