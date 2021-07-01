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Німеччина обговорює питання збереження транзиту газу через Україну після запуску "Північного потоку-2", - Маас

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Німеччина обговорює питання збереження транзиту газу через Україну після запуску "Північного потоку-2", - Маас
Берлін працює над тим, щоб Україна залишилася транзитером газу після запуску газопроводу "Північний потік-2". Німеччина не хоче, щоб Україна залишилася без доходу в державний бюджет.

Про це міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив на пресконференції під час візиту до Польщі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як нагадав німецький міністр, Берлін був посередником при укладанні контракту між Україною і Росією на транзит газу в Європу.

"Тим самим у найближчі роки альтернативний транзит газу через Україну забезпечено. Для нас важливо подбати про те, щоб Україна не втратила доходи, адже йдеться про збереження транзитних мит", - сказав він.

Маас додав, що Німеччина обговорює питання збереження транзиту з України та США.

"Про це ми не тільки говоримо зі США, але й обговорюємо це з Україною", - зазначив міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США очікують, що Німеччина не дозволить використовувати "Північний потік-2" проти України, - Маас після переговорів з Блінкеном

Топ коментарі

  • Роман Петров 34ac3a86
    Какая "забота" об Украине... Там своя выгода, а не переживание за нас. Лицемеры хЕровы!
  • Киргиз
    Что значит обсуждают? Пяткой в грудь себя били, что для украины ничего не изменится.
    А теперь обсуждают? - значит не будет транзита. значит надо готовиться к войне....
  • Green Green Serpent
    Сказочники. Если газ пойдет по СП-2 то при всем желании (которого явно не будет у кацапов) через Украину будет настолько минимальный транзит что не покроет содержание ГТС. Разумеется украинская власть за счет украинцев компенсирует содержание ГТС. Если кто не знает сегодня украинцы платят за доставку газа по украинской ГТС в 10 раз больше чем РФ за транзит по нашей же трубе.
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