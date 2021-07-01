Німеччина обговорює питання збереження транзиту газу через Україну після запуску "Північного потоку-2", - Маас

Берлін працює над тим, щоб Україна залишилася транзитером газу після запуску газопроводу "Північний потік-2". Німеччина не хоче, щоб Україна залишилася без доходу в державний бюджет.

Про це міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив на пресконференції під час візиту до Польщі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як нагадав німецький міністр, Берлін був посередником при укладанні контракту між Україною і Росією на транзит газу в Європу.

"Тим самим у найближчі роки альтернативний транзит газу через Україну забезпечено. Для нас важливо подбати про те, щоб Україна не втратила доходи, адже йдеться про збереження транзитних мит", - сказав він.

Маас додав, що Німеччина обговорює питання збереження транзиту з України та США.

"Про це ми не тільки говоримо зі США, але й обговорюємо це з Україною", - зазначив міністр.

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