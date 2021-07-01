Фонд Богдана Губського "Україна XXI століття" підсумував 21 рік роботи
Про це повідомляє пресслужба Фонду.
Серед основних напрямків діяльності Фонду: культурна дипломатія, як важливий чинник презентації України на міжнародній арені; Євроатлантична інтеграція, партнерська участь української держави у світовому розвитку; розвиток особистості та її духовне збагачення.
Серед проєктів – творчі конкурси в яких у різні роки взяли участь близько 700 тис. школярів, а більш ніж 600 переможців конкурсів отримали гранти Фонду на вступ до університетів України та стипендії. Фундація "Україна XXI століття" стала однією з ініціаторів у напрямку розвитку та підтримки місцевого самоврядування.
У проєктах Фонду з розвитку книги особливе місце займає унікальне академічне видання "Історія української культури" (9 книг), розроблене у співпраці з НАНУ (2001–2013).
Для плекання національної пам’яті, в рамках програми "Поповнення музейних колекцій" Шевченківському національному заповіднику у Каневі передано унікальний прижиттєвий портрет Тараса Шевченка (1860 р.), а Національний історико-культурний заповідник "Чигирин" отримав в подарунок 10 офортів видатного графіка О.Данченка на тему "Визвольна війна українського народу 1648–1654 рр.". Окрім того, антикварний примірник "Кобзаря" Шевченка (1926 р.) отримав однойменний Черкаський музей.
Особливе місце в діяльності Фонду займає культурна дипломатія, адже це можливість репрезентувати державу на міжнародній арені та віднайти те, що об’єднує народи та світ. Зокрема, слід відзначити міжнародні музейні виставки – "Гетьманські клейноди та особисті речі Богдана Хмельницького", коли у 2002 р. вперше за 350 років були привезені та представлені в Україні особисті клейноди Гетьмана: прапор, булава та шабля.
Фонд віднайшов, атрибутував та відновив прапор Івана Мазепи – єдине у Музейному фонді України гетьманське знамення. Серед реставрацій – відновлено прапори сотні Лубенського полку XVIIІ ст. – єдиний в Україні козацький прапор із зображенням Національного герба – козака з мушкетом, а також найбільшої в Європі срібної шати кіота чудотворної ікони Троїцько-Іллінської Богородиці, виготовленої коштом Івана Мазепи.
Серед досягнень Фонду - виставка "Україна – Швеція: на перехрестях історії (XVII – XVIII ст.)", що була експонована у Києві та Нью-Йорку.
Завдяки співпраці Фонду з українськими інституціями в США, українці вже змогли побачити унікальні історичні пам’ятки та артефакти – у 2021 році в Києві завершилась унікальна виставка "Знак соборності. Великий державний герб України: від Нарбута до Якутовича", організована за участі Українського Музею і Бібліотеки у Стемфорді (США) та 12-ти музеїв України.
Не залишив поза увагою Фонд і сьогоднішні виклики, започаткувавши міжнародний проєкт психосоціальної підтримки дітей із зони війни на Сході України. Також Фонд активно допомагає державі у протидії з COVID-19 .
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