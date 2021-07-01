МОЗ надасть 4 658 бюджетних місць у медвишах на 2021 рік

Міністерство охорони здоров'я замовило навчання 4658 майбутніх лікарів за кошти державного бюджету. Таку кількість бюджетних місць для абітурієнтів 2021 року вступу буде розміщено в 14 закладах вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров'я.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Пандемія вкотре довела, який високий попит суспільство має на медичні професії. Професія лікаря є особливо важливою. МОЗ збільшує замовлення для підготовки універсальних медичних фахівців в університетах, а вже з 2022 року в країні буде введена нова модель інтернатури. Вона розроблена відповідно до вимог Стратегії людського розвитку Президента України та з урахуванням міжнародного досвіду", - зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Очільник МОЗ додав, що це дозволить державі отримати високопрофесійних і універсальних фахівців, які здобудуть ґрунтовні знання з медицини впродовж навчання в університеті та отримають спеціальність в інтернатурі згідно з прозорим рейтинговим розподілом.

Щороку міністерство визначатиме пріоритетні спеціальності для підготовки в інтернатурі, виходячи з кадрових потреб держави, і затверджуватиме перелік спроможних баз стажування лікарів (провізорів) інтернів.

Читайте також: Кількість абітурієнтів із окупованих територій збільшується щорічно приблизно на чверть, - Шкарлет