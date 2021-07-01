МОЗ надасть 4 658 бюджетних місць у медвишах на 2021 рік
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Пандемія вкотре довела, який високий попит суспільство має на медичні професії. Професія лікаря є особливо важливою. МОЗ збільшує замовлення для підготовки універсальних медичних фахівців в університетах, а вже з 2022 року в країні буде введена нова модель інтернатури. Вона розроблена відповідно до вимог Стратегії людського розвитку Президента України та з урахуванням міжнародного досвіду", - зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Очільник МОЗ додав, що це дозволить державі отримати високопрофесійних і універсальних фахівців, які здобудуть ґрунтовні знання з медицини впродовж навчання в університеті та отримають спеціальність в інтернатурі згідно з прозорим рейтинговим розподілом.
Щороку міністерство визначатиме пріоритетні спеціальності для підготовки в інтернатурі, виходячи з кадрових потреб держави, і затверджуватиме перелік спроможних баз стажування лікарів (провізорів) інтернів.