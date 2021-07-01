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Помічницю аташе США обікрали в Києві

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Помічницю аташе США обікрали в Києві
19-річна уродженка Закарпаття витягла гаманець із сумки помічниці аташе Сполучених Штатів.

Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

Інцидент стався 26 червня на вулиці Річній у Шевченківському районі Києва. Потерпіла відразу ж звернулася в поліцію. 29 червня злодійку затримали.

"Нею виявилася 19-річна уродженка Закарпатської області. Також у неї із собою була частина викрадених напередодні особистих речей потерпілої, зокрема, дипломатична картка помічника аташе США, водійське посвідчення і банківські картки", - сказано в повідомленні прокуратури.

Дівчині повідомили про підозру в крадіжці, їй загрожує ув'язнення терміном до трьох років.

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Топ коментарі

  • Герхард
    А знаете в чем секрет такой быстрой поимки?

    Аваковцы крышуют карманников в прикормленных местах. Был бы это простой гражданин Украины - фиг бы кого поймали.
  • Дід Панас ccec527d
    Ещё раз подтверждает то, что мусора знают кто этим занимается, потому что сами с этого подкармливаются....
  • Green Green Serpent
    Если набить циганам морду так сразу Европа визжит что притесняют мелкие народы. Но при етом Европа не хочет пускать циган к себе.
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