Сім країн ЄС дозволили в'їзд щепленим індійською вакциною Covishield, - BBC

Сім країн Євросоюзу схвалили в'їзд іноземців, які щеплені індійською вакциною Covishield від AstraZeneca.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило джерело BBC.

За даними джерела, в'їзд дозволили: Австрія, Німеччина, Словенія, Греція, Ірландія та Іспанія.

Крім того, пише видання, Естонія підтвердила, що визнає всі вакцини, дозволені Індією.

Джерела повідомили, що Ісландія і Швейцарія, які не входять до ЄС, також дозволили вакцину для поїздок.

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