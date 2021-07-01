Сім країн ЄС дозволили в'їзд щепленим індійською вакциною Covishield, - BBC
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Сім країн Євросоюзу схвалили в'їзд іноземців, які щеплені індійською вакциною Covishield від AstraZeneca.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило джерело BBC.
За даними джерела, в'їзд дозволили: Австрія, Німеччина, Словенія, Греція, Ірландія та Іспанія.
Крім того, пише видання, Естонія підтвердила, що визнає всі вакцини, дозволені Індією.
Джерела повідомили, що Ісландія і Швейцарія, які не входять до ЄС, також дозволили вакцину для поїздок.