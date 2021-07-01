Чотири схвалені в ЄС вакцини від COVID-19 захищають від штаму "дельта", - Європейське агентство лікарських засобів

Схвалені в ЄС вакцини від COVID-19, при введенні обох їх доз, захищають від штаму "дельта".

Про це заявив у четвер глава відділу стратегії вакцинації Європейського агентства лікарських засобів (EMA) Марко Кавальєрі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Прямо зараз ситуація має такий вигляд: чотири вакцини, схвалені в ЄС, захищають проти всіх штамів, що циркулюють в Європі, включаючи "дельту", - сказав чиновник. "Нові дані, отримані в умовах звичайної клінічної практики, показують, що дві дози вакцини оберігають від варіанту "дельта", - пояснив він, пославшись також на результати лабораторних тестів.

У ЄС на даний момент схвалені препарати Pfizer/BionTech, Moderna, AstraZeneca і Johnson&Johnson.

Однак Кавальєрі від імені EMA закликав виробників вакцин продовжувати стежити за тим, чи ефективні їхні препарати проти всіх нових видів COVID-19, включаючи недавно відкритий штам "дельта плюс". Він нагадав, що за останні місяці було виявлено цілу низку нових варіантів вірусу, і в EMA очікують появи й інших різновидів COVID-19.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вакцина Pfizer може з'явитися в пунктах масової вакцинації, - МОЗ

Раніше в четвер глава європейського підрозділу Всесвітньої організації охорони здоров'я Ханс Клюге заявив, що кількість заражень коронавірусом COVID-19 у країнах європейського регіону зросла на 10% минулого тижня, і якщо не проявити дисципліни, то існує загроза "нової хвилі". У ВООЗ зазначили, що в Європі йде зростання кількості заражень варіантом "дельта" індійського походження, який "обганяє з високою швидкістю штам "альфа" британського походження.

Клюге навів дані, що в середньому в європейському регіоні ВООЗ вакциновані близько 24% населення, причому половина населення середнього віку та похилого віку, а також близько 40% медпрацівників досі не вакциновані. "Це неприйнятно, це дуже далеко від рекомендованих 80% для дорослого населення", - сказав він.

Минулого тижня в Європейському центрі профілактики і контролю захворювань заявили, що на штам коронавірусу COVID-19 "дельта" до вересня 2021 року, ймовірно, буде припадати 90% нових випадків зараження COVID-19 в Європейському союзі.

Також читайте: Захворюваність COVID-19 знижується, зростання можна очікувати восени, - ЦОЗ