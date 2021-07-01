Рада підтримала законопроєкт про деолігархізацію в першому читанні

Депутати на позачерговому засіданні проголосували законопроєкт про запобігання загрозам національної безпеки, пов'язаних із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів).

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, за таке рішення - 275 парламентарів.

Перед голосуванням міністр юстиції Денис Малюська коротко представив законопроєкт, озвучив основні тези і попросив депутатів його підтримати.

У свою чергу лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, коментуючи документ, заявила, що це "просто треш".

"Мене важко звинуватити в тому, що я за олігархів...", - продовжила вона свій виступ, що викликало бурхливі оплески в залі. "Я рада, що вам подобається", - відреагувала на це нардеп і заявила, що її політична сила не буде підтримувати проєкт закону.

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