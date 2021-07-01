Закон про деолігархізацію є фарсом, - Лерос

Позафракційний депутат Гео Лерос вважає законопроєкт про деолігархізацію фарсом.

Про це він сказав, виступаючи на позачерговому засіданні Верховної Ради, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Найвідоміша подружня пара України вирішила, що вона готова до наступного кроку - Зеленський і Єрмак хочуть офіційно стати олігархами. Схоже, це єдина мета цього законопроєкту", - зазначив нардеп.

За його словами, згідно із законопроєктом, вартість активів олігархів повинна складати приблизно два мільярди гривень.

"Хіба хтось сумнівається, що Зеленський і Єрмак за два з половиною роки не пограбували країну на два мільярди гривень кожен?!", - наголосив Лерос.

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