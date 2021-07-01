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Закон про деолігархізацію є фарсом, - Лерос

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Закон про деолігархізацію є фарсом, - Лерос
Позафракційний депутат Гео Лерос вважає законопроєкт про деолігархізацію фарсом.

Про це він сказав, виступаючи на позачерговому засіданні Верховної Ради, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Найвідоміша подружня пара України вирішила, що вона готова до наступного кроку - Зеленський і Єрмак хочуть офіційно стати олігархами. Схоже, це єдина мета цього законопроєкту", - зазначив нардеп.

За його словами, згідно із законопроєктом, вартість активів олігархів повинна складати приблизно два мільярди гривень.

"Хіба хтось сумнівається, що Зеленський і Єрмак за два з половиною роки не пограбували країну на два мільярди гривень кожен?!", - наголосив Лерос.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада підтримала законопроєкт про деолігархізацію в першому читанні

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Підтримую.
    Фракція Зе отримує чималі щомісячні доплати від олігархів за потрібні їм закони чи правки.
    Навіть видно як вони розбагатіли за два роки перебування у стінах ВР.
    Закон про олігархів дозволить їм отримувати ці кошти легально - як лобізм.
    Тобто змінюється лише вивіска. А щемити тим законом будуть неугодних опонентів.
  • Привет
    А вы думаете в Оман осел просто так летал?? Он там за складирование бабла договаривался...
  • Евгений Парамонов 509e6bc8
    Эх, нарид, просрал ты в 19г свое счастье. Теперь, иванушки, за тридевять земель за ним придется идти.
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