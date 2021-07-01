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Рада прийняла в першому читанні законопроєкт, що передбачає підвищення податків

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Рада прийняла в першому читанні законопроєкт, що передбачає підвищення податків
Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт, що передбачає підвищення податків і зборів.

Про це інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

За Проєкт Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень за основу на позачерговому засіданні проголосували 264 народних депутати.

Перед голосуванням нардеп фракції "Слуга народу" і глава комітету з питань податкової політики Данило Гетманцев попросив підтримати даний законопроєкт і заявив, що він про рівність оподаткування.

У свою чергу спікер Дмитро Разумков, коментуючи документ, наголосив, що "комітет, м'яко кажучи, його недопрацював" і додав, що до другого читання потрібно виправити цю ситуацію.

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Топ коментарі

  • jklpqrs
    зебобики, вам ппц)
  • Шимус
    Підприємців і аграріїв будуть не лише доїти, а і вим'я відірвуть. Траплялось, країною керували бандити, але ідіотів-клептоманів ще не було. Тепер є.
  • Sophia-Maria Duglass
    Зелёные идиоты.
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