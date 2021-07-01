СБУ заблокувала канал незаконного працевлаштування українців на російських військових заводах. ФОТО

Контррозвідка СБУ викрила протиправну схему залучення Російською Федерацією трудових мігрантів з України. Наших співгромадян хотіли використовувати на об'єктах оборонно-промислового комплексу РФ.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі СБУ.

"Таке працевлаштування суперечить вимогам ст. 9 і 12 Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" та рішенням РНБО України від 27.08.2014 "Про заходи щодо вдосконалення державної військово-технічної політики".

Оперативники СБУ встановили, що українські фахівці суднобудівної галузі залучалися до робіт у рамках замовлень Міністерства оборони та прикордонних сил Федеральної Служби безпеки РФ", - наголошується в повідомленні.

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За даними СБУ, до "схем" був залучений колишній працівник одного з конструкторських бюро, яке зараз входить до ДК "Укроборонпром". Маючи спеціальну професійну підготовку інженера-технолога, він брав участь у будівництві (забезпечував якість виробництва і надавав технічну допомогу) протидиверсійного катера для ПС ФСБ і понтону для потреб ВМФ.

У СБУ наголосили: "За результатами попереднього розслідування йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України. Матеріали направлені на розгляд суду. Заходи щодо припинення протиправної діяльності проводились під процесуальним керівництвом Херсонської обласної прокуратури".





