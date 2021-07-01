Вітренко оскаржить у суді припис НАЗК про розірвання контракту
Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу", інформує Цензор.НЕТ.
"Чому НАЗК не звертається до суду для припинення відповідного договору, а грає в політику, і в чиїх інтересах це відбувається? Чому досі Нацагентство не реалізувало надане законом право на звернення до суду, а штампує приписи, навмисне поглиблюючи конфлікт, автором якого вони і є?" - сказав Вітренко.
У НАК наполягають, що, згідно з чинним законодавством, такого способу реагування НАЗК на порушення, як припис, не передбачено. Замість приписів Нацагентство має звертатися до суду для припинення трудового договору та визнання його недійсним.
Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу". Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".
Сам Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення. Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня. У свою чергу Кабмін закликав Наглядова рада "Нафтогазу" продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових членів.
НАЗК у приписі зажадало скасувати як незаконні пункти 8 і 9 розпорядження уряду №370-р, згідно з якими Юрія Вітренка обрано і призначено головою правління НАК "Нафтогаз України".