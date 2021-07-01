Вітренко оскаржить у суді припис НАЗК про розірвання контракту

Глава правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко оскаржить у суді припис Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) до голови наглядової ради Клер Споттісвуд з вимогою розірвати з ним контракт.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу", інформує Цензор.НЕТ.

"Чому НАЗК не звертається до суду для припинення відповідного договору, а грає в політику, і в чиїх інтересах це відбувається? Чому досі Нацагентство не реалізувало надане законом право на звернення до суду, а штампує приписи, навмисне поглиблюючи конфлікт, автором якого вони і є?" - сказав Вітренко.

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У НАК наполягають, що, згідно з чинним законодавством, такого способу реагування НАЗК на порушення, як припис, не передбачено. Замість приписів Нацагентство має звертатися до суду для припинення трудового договору та визнання його недійсним.

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Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу". Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".

Сам Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення. Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня. У свою чергу Кабмін закликав Наглядова рада "Нафтогазу" продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових членів.

НАЗК у приписі зажадало скасувати як незаконні пункти 8 і 9 розпорядження уряду №370-р, згідно з якими Юрія Вітренка обрано і призначено головою правління НАК "Нафтогаз України".